Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

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02.06.2020, 12:16, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в Соединенных Штатах, это не вопрос двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, передает РИА «Новости».

В то же время он добавил, что «в США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения и, конечно, в случае, если граждане (России) будут нуждаться в каких-то мерах защиты, это будет им обеспечиваться», передает ТАСС.

Путин в понедельник поговорил по телефону с Трампом. Стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.  



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