 

Мэр Нальчика заразился коронавирусом

02.06.2020, 12:16, Новости дня

Мэр столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом.

«Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова», – сообщается в Instagram-аккаунте администрации Нальчика.

Отмечается, что касаемо лиц, контактировавших с Ахоховым, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. 

«К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат», – говорится в сообщении.

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Уважаемые горожане! Вынуждены сообщить, что заражение короновирусной инфекцией не обошло стороной и Главу Местной администрации г.о.Нальчик Таймураза Ахохова. После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат. Мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей. Местная администрация г.о.Нальчик продолжает работу в штатном режиме, благодаря своевременной самоизоляции и выявлению заболевания, новых заражений удалось избежать. Дорогие граждане! В очередной раз призываю вас максимально ответственно отнестись к своему здоровью! Вирус действительно опасен, легко передается от человека человеку. По возможности соблюдайте самоизоляцию и эпидемиологические нормы безопасности: используйте средства защиты при посещении мест скопления людей. От дисциплины каждого гражданина зависят сроки возвращения страны к полноценной жизни. Берегите себя! Таймураз Ахохов

Публикация от Новости Нальчика (@nalchiknews) 2 Июн 2020 в 2:01 PDT

 

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что члены Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат.  



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