 

Торт в виде рыбки и баскетбольный мяч в подарок: как Евгений Малкин и Анна Кастерова отметили день рождения сына Никиты

02.06.2020, 12:14, Разное

31 мая свой 4-й по счету день рождения отметил Никита Малкин – сын нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Питтсбург Пингвинс” Евгения Малкина и телеведущей Анны Кастеровой. В честь этого события семья, которая сейчас самоизолируется в Майами, устроила для мальчика сюрприз: украсила дом воздушными шариками (не без помощи агентства) с изображениями именинника, заказала несколько тортов – c эмблемой “Питтсбург” и свитером с именем Никита с цифрой 4, а также в виде рыбки. Почему именно рыба, в комментарии к поздравительному посту рассказала Кастерова.

В свои 4 Никита увлекся рыбалкой и мечтает бросать, как Майкл Джордан. Родители старались, как могли. Друзья, спасибо всем за поздравления!

– написала Анна. Что касается Джордана, он тоже “приложил руку” к подарку Никите: родители подарили сыну баскетбольный мяч с автографом легендарного спортсмена.

Евгений Малкин с сыном НикитойЕвгений Малкин и Анна Кастерова с сыном НикитойНапомним, о беременности Анны стало известно из документального фильма “Евгений Малкин. Русский среди “Пингвинов”, который был показан в эфире Первого канала.

Так как я в положении, мне хочется много есть, о диетах я забыла. Но стараюсь все равно поддерживать себя в форме, занимаюсь спортом, но Женя меня постоянно подкармливает. Он у нас в семье – жесткий лидер, и я не противоречу ему, только чуть-чуть сопротивляюсь, – рассказала Анна Кастерова в телеинтервью.

До свадьбы Малкин и Кастерова встречались около двух лет. Долгое время они жили на две страны – Евгений играл в США, а Анна работала в России, но затем телеведущая переехала в Америку к возлюбленному. Бракосочетание Евгения и Анны состоялось в конце мая 2016 года. “Решили расписаться в Америке, а свадьбу сыграть позже”, – рассказала тогда в интервью Кастерова. В этом же месяце у пары случилось другое счастливое событие – утром 31 мая родился сын Никита. 

Семья Малкиных



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