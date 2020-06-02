Алсу впервые за долгое время опубликовала фото с сыном Рафаэлем

02.06.2020, 12:14, Разное

Певица Алсу дозированно впускает прессу и поклонников в свою личную жизнь. Фотографии ее дочек – Сафины и Микеллы – начали регулярно публиковаться на ее Instagram-странице лишь относительно недавно, когда девочки достаточно подросли. Ранее же Алсу показывала их лишь в редких фотосессиях, например, для нашего издания. Тому же сценарию она следует и в отношении сына Рафаэля: Алсу впервые за долгое время опубликовала снимок с его участием в соцсети по случаю прошедшего праздника – Дня защиты детей.

Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото. С Днём защиты детей! Берегите друг друга, – подписала снимок Алсу, на котором Рафаэль запечатлен со спины.

Напомним, Рафаэль Абрамов появился на свет в августе 2016-го. В том же году Алсу и Ян Абрамов отмечали 10-ю годовщину брака. В интервью журналу HELLO! певица признавалась:

Что-то во мне менялось с появлением каждого из троих моих детей, но, когда родился Рафаэль, я это прочувствовала с новой силой. Мне исполнилось 35 лет. Получаю удовольствие от этого возраста. Я словно расцвела.

По поводу имени сына Алсу рассказала, что его выбрал Ян:

По семейной традиции Ян назвал сына в честь своего отца. Мне нравится имя Рафаэль – оно красивое, сильное, интернациональное. Кстати, нашу старшую дочь Сафину тоже назвал муж, а вот Микелла получила имя по нашей общей договоренности.