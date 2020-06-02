Euronews – вскрытие подтвердило смерть Джорджа Флойда из-за асфиксии после грубого ареста

02.06.2020, 12:10, Новости дня

Медицинские эксперты в США подтвердили, что причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда стал удушающий приём, использованный полицейскими при его задержании. В то же время в заключении патологоанатомов упоминаются и следы интоксикации наркотическими веществами, передаёт Euronews. Бывший президент США Барак Обама призвал всех участников массовых акций протеста, спровоцированных этой смертью, избегать насилия и добиваться реформирования американской системы юстиции.

Стали известны результаты вскрытия тела Джорджа Флойда. Эксперты сообщили, что Флойд умер от остановки сердца и прекращения дыхания, причина — сдавливание шеи задержанного, которое применил полицейский Дерек Шовен.

В организме Флойда, как пишет ТАСС, ссылаясь на заключение патологоанатомов, были обнаружены следы интоксикации наркотическими веществами.

МАЙКЛ БАЙДЕН, судебно-медицинский эксперт: Смерть вызвана асфиксией, к которой привело сдавливание шеи.

Вторая экспертиза, которая была проведена специалистами, нанятыми семьёй Флойда, также установила, что задержанный умер из-за удушения.

Обращаясь к тем, кто пришёл поддержать семьи, брат погибшего заявил:

ТЕРЕНС ФЛОЙД, брат погибшего: Давайте перестанем думать, что наш голос и наше мнение не имеют значения. Давайте ходить на выборы! Не ждите ни от кого инструкций и рекомендаций! Учитесь сами разбираться в происходящем.

Экс-президент США Барак Обама призвал тех, кто вышел на улицы, обратить нынешнюю трагедию в поворотный пункт для реформы юстиции.

БАРАК ОБАМА, экс-президент США: Протесты — это голос тех, кто требует изменений порядка в выполнении полицейскими инструкций и в уголовно-правовой системе. Мы осуждаем тех, кто прибегает к насилию, но мы уважаем тех, кто честно выполняет свой долг.

В Нью-Йорке мэр ввёл комендантский час, он действует с 11 вечера до пяти утра по местному времени. Нарушившим предписание может грозить тюремное заключение до трёх месяцев и штраф в размере 500 долларов.

Дата выхода в эфир 02 июня 2020 года.