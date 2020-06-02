Лондон и Оттава выступили против приглашения Москвы на саммит G7

02.06.2020, 12:10, Новости дня

Британское и канадское правительство отреагировали на предложение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на предстоящую встречу «Большой семёрки». По мнению Бориса Джонсона и Джастина Трюдо, нет никакого смысла восстанавливать в группе членство Москвы, поскольку она так и не изменила своего поведения после её исключения в 2014 году, передаёт CBC.



Reuters

Лондон не поддерживает возвращение РФ в «Большую семёрку», но предоставляет организатору саммита Вашингтону решать, каких лидеров приглашать в качестве гостей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона, передаёт CBC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен перенести встречу G7 на сентябрь или на ещё более позднюю дату. При этом он предложил расширить список участников, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию, напоминает издание.

«Мы рассмотрим подробности американского предложения. По обыкновению, страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров принять участие в качестве гостей саммита», — заявил представитель Джонсона журналистам.

«Россия была исключена из группы G7 после аннексии Крыма*, и нам ещё предстоит увидеть свидетельства изменения её поведения, которые бы оправдывали её повторный приём… мы бы не стали поддерживать её повторный приём в качестве участницы группы», — добавил чиновник.

На ежедневной пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо высказал аналогичное мнение: «Россию исключили из «Большой семёрки» после того, как она вторглась в Крым* несколько лет назад. И её продолжавшиеся неуважение и пренебрежение международными правами и нормами — причины, по которым она остаётся и будет оставаться за пределами G7».

По словам Трюдо, включающая Россию «Большая двадцатка» — это форум, в котором участвуют страны, с которыми у Канады могут быть не самые лучшие отношения. «G7 всегда была местом для откровенной беседы с союзниками и друзьями, у которых очень много общего. Именно это я надеюсь видеть и дальше», — подчеркнул премьер.

В Кремле подтвердили, что Трамп предложил Владимиру Путину принять участие в расширенном саммите. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва ждёт более подробной информации о предложении Вашингтона, прежде чем ответить на него публично.

Издание обращает внимание, что Трамп уже не первый раз предлагает РФ вновь присоединиться к G7. «Большую часть времени группа была «Большой восьмёркой», она включала Россию, а президент Обама не хотел её присутствия, потому что его обхитрили. Что же, так это не должно работать», — говорил американский президент в августе 2019-го.



* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).