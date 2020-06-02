 

Главный храм ВС решили открыть в День памяти и скорби

02.06.2020, 12:08, Новости дня

Главный храм ВС РФ откроют 22 июня, в День памяти и скорби, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти», – передает РИА «Новости» слова  Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Между тем, по его словам, в Вооруженных силах зафиксировано 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,3 тыс. человек.

«Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в воинских частях», – сказал он.

По словам Шойгу, весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус.

Напомним, 15 мая Шоййгу заявил, что специальные силы и средства Вооруженных сил РФ готовы к борьбе с распространением коронавируса в регионах.



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