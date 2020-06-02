 

Онищенко рассказал, что человечество семь раз поражали коронавирусы

02.06.2020, 12:08, Новости дня

За всю историю наблюдений человечество семь раз переносило коронавирусные инфекции разных типов, сообщил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, выступая на заседании президиума РАН, что «коронавирус приходил в человеческую популяцию семь раз». За последние 20 лет «дельта-коронавирус уже третий раз (также в глобальном масштабе) нас очень серьезно беспокоит», передает ТАСС.

Встреча проходит впервые после трехмесячного перерыва из-за ограничений на фоне COVID-19. Академики в онлайн-формате обсуждают, в частности, исследования, связанные с коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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