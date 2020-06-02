Доктор Мясников рассказал, кому лечебное голодание противопоказано категорически

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02.06.2020, 12:05, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" известного врача и телеведущего Александра Мяникова попросили рассказать и о плюсах и минусах лечебного голодания, и кому оно подходит.

На это доктор ответил категорически: "Оно никому не подходит".

Александр Мясников прояснил, что если человек хочет снизить вес и нормализовать здоровье, то потребление килокалорий в сутки не должно быть меньше 500, лучше – 800.

"Не так трудно не есть. Плохо резко менять гормональный фон и водно-солевой обмен", — поясняет врач. – Поэтому когда человек перестает голодать, он потом добавляет 5-6 литров воды".

То есть человек меняет гормоны, которые влияют на затраты энергии.

Даже когда мы даже ничего не делаем (сидим, спим), то организм все равно тратит большое количество энергии: 70 процентов ее расходуется на работу кишечника, сердца легких, печени и других органов, объясняет доктор Мясников.

Поэтому, продолжает он, когда человек перестает есть, организм получает команду: "Война! Нас больше не кормят!"

После голодания человек все равно начнет есть, но последствия будут сказываться очень долго – до трех лет. И то, что раньше "сходило с рук", потом долго будет "аукаться", поскольку после голодания организм начнет всасывать все, что человек есть.

"Камень в болото бросишь, он чпок — и утонул, а круги по поверхности будут идти годами", — образно разъясняет врач.

Раньше, когда не делались еще операции на желудок, и люди с сильно большим весом могли "задохнуться от жира", то лечебное голодание применялось, чтобы спасти людей.

Но, говорит доктор Мясников, это делалось в институте питания, под наблюдением враче и внутри больницы.

"А сейчас есть и медикаментозная терапия, проводятся операции по уменьшению желудка, и сейчас путь лечебного голодания для нас закрыт, потому что это удар по организму без единой пользы", — заключает известный врач и телеведущий.

Ранее в интервью Вестям.Ru Александр Мясников рассказал о том, каким должно быть оптимальное питание, чтобы не набирать вес, а доктор Дмитрий Еделев перечислил рацион питания, чтобы правильно выйти из "изоляционного обжорства".



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