Стерильные ящики, маски и градусники: Роспотребнадзор опубликовал правила голосования

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02.06.2020, 12:05, Новости дня

Роспотребнадзор и Центризбирком опубликовали рекомендации по организации голосования по поправкам в Конституцию России, которое состоится 1 июля. Данные меры направлены на профилактику распространения коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".

Так, члены избиркома, наблюдатели и журналисты обязательно должны работать в масках и перчатках, в течение дня им будут регулярно измерять температуру. Граждане, пришедшие проголосовать, также должны быть в масках, однако при проверке личности ее рекомендовано ненадолго снимать. Передавать паспорт в руки члену избиркома нельзя.

Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток. Сами ящики для голосования перед вскрытием будут тщательно дезинфицироваться.

Наблюдатели и представители СМИ должны находиться на расстоянии 1,5-2 метров от входа, столов и кабин.

На само голосование отводится не более 15 минут. А употребление пищи и напитков на участке для голосования в этот раз категорически запрещено.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако из-за сложной ситуации с распространением коронавируса оно было отложено до нормализации эпидемиологический обстановки. 1 июня президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Решение было принято после совещания с представителями Центризбиркома, Роспотребнадзора и членами рабочей группы по изменению Конституции.



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