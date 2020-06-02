Новосибирцы выложили в сеть кадры ночного потопа

02.06.2020, 12:05, Новости дня

Утром жители Новосибирска делились видео фото ночного потопа. По главным улицам города движение было либо затруднено, либо и совсем невозможно. Дождь с грозой не унимался всю ночь, горожане просыпались от вспышек молний и раскатов грома.

Ночной ливень затопил Владимировскую улицу, проспект Димитрова, Красный проспект. Очевидцы писали, что проехать с трудом можно, но лучше не рисковать. А также шутили: "Плывем ночью по Красному проспекту. И не нужны нам ваши моря — океаны".

Ранее сообщалось, как шторм накрыл Новосибирскую область. Ветер вырывал с корнем деревья, повреждал линии электропередачи, срывал крыши зданий, переворачивал остановки и поднимал в воздух столбы пыли. Из-за шторма в Новосибирске были приостановлено движение трамваев.

Причина сибирского шторма — разрушение блокирующего антициклона, долгое время управлявшего погодой за Уралом. На всем пути холодного фронта стояла по-настоящему тропическая жара, отмечались рекорды максимальной температуры, это и придавало дополнительные силы стихии. И только во второй половине недели контрасты между теплом и холодом стали сокращаться, и шторм тоже начал слабеть.

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ГТРК "Новосибирск"