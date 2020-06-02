Мнение: На колени будете вставать? Целое дворянское собрание – крепостных угнетали веками

02.06.2020, 11:55, Разное

Американский анекдот:

– Слушай, не ходи за сигаретами с фальшивой двадцаткой.

– Можно подумать, из-за этого меня полиция задушит и начнётся революция.

Белые американцы бухаются дружно на колени перед афроамериканцами – расизм наоборот. Российская оппозиция переживает, что у нас мало афророссиян. А то можно было бы устроить протесты имени Джорджа Флойда. Они это всерьез пишут – “ведь Европа присоединилась”. Но, во-первых, все же есть. И большинство – отличные ребята. Помню, про одного знакомого девочка Аня из пресс-службы министерства спрашивает: “А как я его узнаю?” Все очень смеялись. И потом есть крепостные.

Пусть дворяне встают на колени (зря, что ли, они Целое дворянское собрание создали в РФ – на коленях стоять), – они же веками угнетали свой народ, сволочи. Это все шутки, конечно. На видео – белые стоят на коленях за то, что их предки “угнетали афроамериканцев”. Вирусное видео. Но так же поступили и полицейские в Орегоне.

Внутреннее дело США – на мой взгляд. Пусть разбираются.

Что касается меня, я – сторонник жестких решений. Всех мародеров и грабителей, которые жгли магазины, избивали мирных людей, калечили, убивали (а есть реальные факты уже) не резиновыми, а реальными пулями из M4 пострелять бы. Оставшихся чудом в живых – посадить.

Что касается России, то у нас дворян давно погнали по разным странам, и отлично живем в своей стране – СССР – Российской Федерации. Впрочем, чего там греха таить – тоже все давно смешалось. Кто потомок мелкопоместных дворян, кто рабочих и крестьян, кто – мещан или цеховых ремесленников, а может вовсе – внучек духовного лица – кто красный, кто белый, а кто – вообще разночинец, уже и не разберешь. Я – к примеру, всех сразу вместил в своем геноме. И священники в родне, и крестьяне, и дворяне, и красные комиссары.

Кого на колени ставить – у нас неясно…

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