Украинский военный задержан в Крыму за нарушение госграницы

02.06.2020, 11:53, Новости дня

Пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Пограничным управлением ФСБ РФ по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы с Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, нарушителем является военнослужащий ВС Украины Добринский Е.В. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России.