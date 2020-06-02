Выплата на детей от трех до семи лет перечислена на сумму 3 млрд рублей

02.06.2020, 11:53, Новости дня

Выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«За вчерашний день мы выплатили 345 тысячам – на 345 тыс. детей –семьям соответствующие ресурсы. Это почти 3 млрдрублей. …В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей», – передает РИА «Новости» слова Котякова на заседании Совета Федерации.

Он напомнил, что выплату для малообеспеченных граждан, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет включительно, россияне начали получать накануне.

«Эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5тыс. 500 рублям. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что мы выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев», – добавил министр.

По его словам, 718 тыс. семей в РФ получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году на это направят 151 млрд рублей.

Выступая в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, Котяков рассказал, что особое внимание уделяется семьям, где растут дети до трех лет, поскольку «это наиболее уязвимая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй находится в отпуске по уходу за ребенком».

С начала этого года в соответствии с посланием президента ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет, напомнил он. «Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимумов на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум», – сказал министр.

«Благодаря этому сегодня уже 718 тыс. семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей», – сказал Котяков.

Напомним, власти РФ в понедельник начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.