Флагманский камерофон Huawei P40 Pro+ стал доступен для заказа

02.06.2020, 11:53, Разное

В Сети открыт заказ одного из самых ожидаемых камерофонов от компании Huawei. P40 Pro+, флагманский смартфон с множеством инноваций, стал доступен в Китае и готовится выйти на мировой рынок.

Ранее поклонники продукции китайского IT-гиганта могли приобрести только модели Huawei P40 и P40 Pro. Новая модификация представляет собой наиболее технически оснащенное устройство в линейке. Характеристики P40 Pro+ соответствуют самым актуальным запросам рынка мобильных технологий. В двух вариантах нового девайса предусмотрены 8-гигабайтные чипы оперативной памяти и флэш-накопители соответственно на 256 и 512 гигабайт.

Дизайн гаджетов выполнен с использованием керамических панелей корпуса. На выбор покупателя предлагаются классические белый и черный цвета оформления смартфонов. Стоимость Huawei P40 Pro+, в зависимости от объема памяти, составляет 1119 и 1245 долларов. С 6 июня аппараты появятся в открытой продаже в салонах и магазинах. Стоит отметить, что на европейский рынок выведут только вариант с 512-гигабайтной основной памятью, ценник на него при этом равен порядка 1400 евро.

Изюминкой смартфона стали модули камер, здесь производитель установил 32-мегапиксельный селфи-объектив с f/2,2-диафрагмой, инфракрасный датчик и сенсор глубины. Основной 50-мегапиксельный датчик Sony IMX700 с диафрагмой f/1,9 дополняется ультраширокоугольной «кинематрографической» камерой, ToF-технологией, а также перископным модулем. Основные камеры состоят из модуля в 40 и пары 8-мегапиксельных датчиков. При этом устройство оборудовано гибридным 20-кратным и цифровым 100-кратным зумом, а также возможностью записи 60-кадрового 4K-видео. Дополняют аппарат OLED-дисплей на 6,58 дюймов с технологией Full HD+, процессор SoC Kirin 990, и объемная батарея на 4200 мАч.