На въездах в Москву сняли посты проверки пропусков

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02.06.2020, 11:48, Новости дня

ГИБДД сняла все блок-посты на въездах в Москву, которые были установлены после введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил источник в оперативных службах города.

«В связи с соответствующим распоряжением все блок-посты ГИБДД, усиленные нарядами Росгвардии, на въездах в город сняты. Это связано с поэтапным снятием ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции», – сообщил источник ТАСС. Кроме того, фиксировать нарушителей могут камеры, сплошные поверки нецелесообразны, в том числе из-за возросшего за последние недели потока машин.

Вместе с тем сотрудники ГИБДД по-прежнему могут останавливать машины не только для проверки водительских удостоверений, но и цифровых пропусков как у водителей, так и у их пассажиров.

Напомним, с 15 апреля жителей из других регионов в столицу пропускали только при наличии цифрового пропуска.



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