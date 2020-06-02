Мнение: Медаль успешного человека – в кредит

02.06.2020, 11:42, Разное

Контекстная реклама предлагает мне купить раскрашенный под дерево «бентли» и милого цвета «порше». На той же странице располагается реклама кредитной карточки с бонусами. На меня эти атрибуты успешного бизнесмена навевают грусть, так как я чувствую себя жителем Африки, которому предлагают нарядиться в бусы и вставить золотое кольцо в нос.

Вот новость, которую не так давно разместили у себя все наши попугай-СМИ. «Хедхантер», — главный сайт по поиску работы в России, — сообщил тогда о самых денежных вакансиях. 300 тысяч в месяц предлагали айфон-программисту, 200 с мелочью тысяч ещё каким-то айтишникам, 150 тысяч часовому мастеру в Петербурге:

https://rg.ru/2019/11/02/reg-cfo/nazvany-vakansii-s-zarplatoj-vyshe-200-tysiach-rublej.html

Конечно, никто не вспомнил, как в 2018 году те же СМИ писали про зарплаты пилотов, называя суммы в 650 тысяч рублей в месяц:

https://www.km.ru/v-rossii/2018/08/13/aeroflot/828032-aeroflot-predlozhil-izmenit-sistemu-podgotovki-pilotov

Мы с вами несколько раз обсуждали лётчиков в комментариях, и опытные люди сошлись на том, что если 650 тысяч получают только некоторые командиры воздушных судов, то вот 300-350 тысяч — довольно распространённый, относительно легко достижимый уровень… который, впрочем, не отображается на «Хедхантере», ибо пилотов через «Хедхантер» искать не принято.

Существуют и другие профессии, в которых платят значительно выше среднего: сварщик или программист, например, чтобы не перечислять долго разные варианты.

Плавно перехожу к причине моей грусти. Вполне очевидно, что люди покупают роскошные машины не для того, чтобы перемещать задницу из точки «А» в точку «Б». Люди покупают роскошные машины, чтобы показать: они достигли успеха, и они принадлежат теперь к группе вызывающих зависть состоятельных людей. Роскошный автомобиль — это что-то типа спортивного кубка. Когда обладатель четырёхколёсного трофея неловко вылезает с водительского кресла, он заявляет окружающим: я участвовал в деловых соревнованиях, и я выступал достаточно успешно, чтобы потратить столько-то миллионов рублей вот на эту блестящую игрушку.

Вместе с тем настоящие спортсмены, — пловцы, борцы, гребцы, — не покупают свои кубки на барахолках, они реально участвуют в соревнованиях и реально завоёвывают их. Тут-то и кроется главная причина финансовых проблем большинства людей.

Если вы предложите менеджеру Василию купить золотую медаль чемпиона России по плаванию, он только улыбнётся. «Какой же из меня чемпион», — скажет Василий, — «Я пузат, сутул и немощен. Никто не поверит, что я сумел выиграть соревнования такого уровня». Однако если вы предложите менеджеру Василию купить трёхлетний «порше», по выгодной кредитной программе и с зачётом его старого автомобиля, Василий задумается всерьёз. Несмотря на то, что и в этом случае никто не поверит, будто Василий внезапно разбогател — всем знакомым будет ясно, что его зарплаты менеджера с большим трудом хватает на выплаты по кредиту.

Было бы логично видеть в контекстной рекламе услуги совсем другого типа, услуги тренировок, помогающие выиграть в настоящих соревнованиях. Услуги курсов сварщиков, услуги кредитов на обучение лётному делу. Ведь, казалось бы, очевидный карьерный лифт: вот ты работаешь инженером и зарабатываешь 50 тысяч рублей, вот ты берёшь кредит на миллион рублей (или сколько там сейчас стоит выучиться на пилота), вот ты водишь воздушные суда и получаешь зарплату уже в несколько сотен тысяч рублей в месяц. Атрибуты красивой жизни в виде роскошных машин прилагаются уже автоматически: на них не надо копить, их можно просто пойти и купить в автосалоне с отложенных денег или с одной хорошей премии.

Но нет, такого мы в рекламе не увидим. Вот эта элементарная трёхходовка, — взял кредит, прошёл обучение, сменил профессию на высокооплачиваемую, — практически не представлена ни на рекламных полосах, ни в статьях в СМИ. Глубины мышления типичного потребителя пока что хватает только на два хода: взял кредит, купил айфон. Взял кредит, купил автомобиль. Взял кредит, купил квартиру.

Вместо подведения итога замечу, что ситуация грустная, но вместе с тем и обнадёживающая, ибо для выхода из неё достаточно… открыть глаза. Так к примеру, кредит на обучение летному делу можно обычно получить прямо в лётной школе. Если же речь идёт о большей части других профессий с высокими зарплатами, то там кредит и вовсе не нужен: при наличии достаточной мотивации, обучение обойдётся в весьма скромные суммы.