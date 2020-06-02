Трюдо выступил против идеи Трампа пригласить на саммит G7 Россию

02.06.2020, 11:38, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против участия Российской Федерации во встрече лидеров “Большой семерки”, сообщил телеканал CTV News.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая американский президент Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Во время брифинга 1 июня Трюдо напомнил, что Россия была исключена из “Большой восьмерки” после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, “поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее”.

1 июня с критикой идеи Трампа выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики Москвы, которое может оправдать возвращение РФ в группу.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет “Большую семерку”.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

В 2019 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату “Большой восьмерки” и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Трамп говорил, что намерен пригласить Путина на следующий саммит G7, невзирая на политические последствия.