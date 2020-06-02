Черновол смягчили меру пресечения

02.06.2020, 11:38, Новости дня

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что суд смягчил ей меру пресечения. Видео с комментарием экс-нардепа журналистам обнародовало издание “Буквы” на своей странице в Facebook.

“До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области и города Киева днем, а ночью у меня ночной арест”, – рассказала Черновол.

Справа Чорновол: суд пом'якшив запобіжний захід Справа Чорновол: суд пом'якшив запобіжний західВідтепер екс нардепка може пересуватися по всій Київській області та Києву. + Суд подовжив нічний домашній арешт до 1 серпня.P.S. Чорновол підозрюють у причетності до підпалу офісу Партії регіонів.https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-smjagchil-meru-presechenija-chernovol/ Posted by Букви on Esmaspäev, 1. juuni 2020

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста.

24 мая Черновол сказала, что в ее отношении открыли еще одно производство.

Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва.