 

Черновол смягчили меру пресечения

02.06.2020, 11:38, Новости дня

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что суд смягчил ей меру пресечения. Видео с комментарием экс-нардепа журналистам обнародовало издание “Буквы” на своей странице в Facebook.

“До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области и города Киева днем, а ночью у меня ночной арест”, – рассказала Черновол.

Справа Чорновол: суд пом'якшив запобіжний захід

Справа Чорновол: суд пом'якшив запобіжний західВідтепер екс нардепка може пересуватися по всій Київській області та Києву. + Суд подовжив нічний домашній арешт до 1 серпня.P.S. Чорновол підозрюють у причетності до підпалу офісу Партії регіонів.https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-smjagchil-meru-presechenija-chernovol/

Posted by Букви on Esmaspäev, 1. juuni 2020

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста.

24 мая Черновол сказала, что в ее отношении открыли еще одно производство.

Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

20.05 / Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

06.04 / Саакашвили призвал остановить разрушение энергетики Украины

05.05 / Иранские власти проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее

12.05 / Двое советников Гуайдо подали в отставку

01.04 / В 2020 году Украина может получить от МВФ около $4 млрд – Гетманцев

28.05 / В мире: Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

08.04 / Дикие животные начали выходить на туристические маршруты

27.05 / Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

08.04 / ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска