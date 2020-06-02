 

Противники расизма провели акцию протеста у посольства США в Париже

02.06.2020, 11:35, Новости дня

Несколько десятков демонстрантов пришли с плакатами к посольству США в Париже, где встали на колени в знак солидарности с Джорджем Флойдом – афроамериканцем, чья смерть при задержании полицией на прошлой неделе спровоцировала беспорядки в США.

Большинство участников акции протеста были одеты в черное и носили маски из-за кризиса с коронавирусом. Они держали в руках плакаты «Расизм душит нас», «Правосудие ради Флойда» и «Я не могу дышать» (последние слова, которые произнес Флойд, когда белый полицейский прижал его шею к земле своим коленом).

«Джордж Флойд стал жертвой расистского преступления, убийства полицейским в США на почве расизма», – заявил Доминик Сопо, глава французской антирасистской организации SOS Racisme, которая участвовала в организации акции протеста.

В своем заявлении организаторы призвали антирасистские организации во Франции проявить солидарность и осудить преступление, которое, «к сожалению» стало обычным явлением в США.



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