 

Стрельба на военной базе в Северной Дакоте: имеются погибшие

02.06.2020, 11:35, Новости дня

В результате стрельбы на авиабазе Гранд-Форкс в Северной Дакоте, погибли двое военнослужащих, проходивших действительную службу.

Инцидент произошел около 4:30 утра в понедельник, и к настоящему моменту ситуация взята под контроль, говорится в заявлении базы.

«Риска для других военнослужащих в настоящий момент нет», – отмечается в заявлении.

Инцидент расследуется, а имена жертв будут объявлены ВВС США не ранее чем через сутки после уведомления ближайших родственников, говорится в заявлении.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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