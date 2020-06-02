 

Мнение: Байкалфинансгрупп

02.06.2020, 11:30, Разное

Способное достроить газопровод «Северный поток – 2» судно «Академик Черский» сменило владельца. Об этом сообщает Российский международный реестр судов.

Эксплуатацией судна ранее занималось ООО «Газпром флот», а собственник нигде публично не объявлялся. Куплено было судно в 2015 году. Теперь владельцем «Академика Черского» является Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), входящий в группу «Газпрома» (по состоянию на конец марта 2020 года).

Уставный капитал СТИФ – 123 млн рублей, специализация фонда – операции с недвижимостью. В конце марта фонд поменял прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Притворность сделки особых сомнений не вызывает. Это очередной "Байкалфинансгрупп" или провинциальный ЧОП, в который сливаются абсолютно непрофильные активы с целью избежать санкций. Фонд СТИФ, занимающийся недвижимостью, и судно-трубоукладчик – это, конечно, уровень газпромовских юристов, неспособных построить хоть какую-то правдоподобную схему ухода от ответственности. Деградация юридических служб вполне объяснима – в российских судах такого рода вещи прокатывают на ура, если одна из сторон – уважаемая компания уважаемых людей. В западных судах – а собственно говоря, именно туда в случае чего придется бежать Газпрому, если Штаты наложат санкции, такие номера точно не пройдут.

Источник: Эль Мюрид



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