Грузия впустит туристов по «коридору безопасности»

02.06.2020, 11:30, Новости дня

Грузия начнет с 1 июля принимать иностранных туристов по «коридору безопасности» из стран с низким уровнем заболевания коронавирусом, сообщила вице-премьер Майя Цкитишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Восстановление туризма начнется по коридорам безопасности, – сказала она. – Ведем активные переговоры с Израилем, Австрией, Прибалтийскими государствами, а также странами, которые успешны в борьбе с пандемией и имеют низкую численность зараженных. Работаем, чтобы из этих государств к нам прибыли туристы».

По ее словам, национальная администрация туризма и минздрав страны обеспечат эти «коридоры безопасности», а туроператоры обязуются отвечать за организованные группы туристов.

Как сказала Майя Цкитишвили, «процесс восстановления туризма будет продуманным и последовательным».

Режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта по 22 мая.

В Грузии коронавирусом заболело 796 человек, выздоровело 634, скончалось 12.

В прошлом году Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, посетило 9,4 млн иностранных визитеров, в том числе около 1,5 млн россиян.

Это дало в бюджет 3,3 млрд долларов.

Грузия будет готова принять туристов, как только это позволят меры безопасности, сообщила ранее министр экономики Натиа Турнава. При этом на данном этапе о приеме туристов из РФ и других соседей Грузии – Азербайджана, Армении и Турции речь не ведется.