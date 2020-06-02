Грузия впустит туристов по «коридору безопасности»
02.06.2020, 11:30, Новости дня
Грузия начнет с 1 июля принимать иностранных туристов по «коридору безопасности» из стран с низким уровнем заболевания коронавирусом, сообщила вице-премьер Майя Цкитишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Восстановление туризма начнется по коридорам безопасности, – сказала она. – Ведем активные переговоры с Израилем, Австрией, Прибалтийскими государствами, а также странами, которые успешны в борьбе с пандемией и имеют низкую численность зараженных. Работаем, чтобы из этих государств к нам прибыли туристы».
По ее словам, национальная администрация туризма и минздрав страны обеспечат эти «коридоры безопасности», а туроператоры обязуются отвечать за организованные группы туристов.
Как сказала Майя Цкитишвили, «процесс восстановления туризма будет продуманным и последовательным».
Режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта по 22 мая.
В Грузии коронавирусом заболело 796 человек, выздоровело 634, скончалось 12.
В прошлом году Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, посетило 9,4 млн иностранных визитеров, в том числе около 1,5 млн россиян.
Это дало в бюджет 3,3 млрд долларов.
Грузия будет готова принять туристов, как только это позволят меры безопасности, сообщила ранее министр экономики Натиа Турнава. При этом на данном этапе о приеме туристов из РФ и других соседей Грузии – Азербайджана, Армении и Турции речь не ведется.
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