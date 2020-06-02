Памфилова заверила в отсутствии рисков для здоровья граждан в день голосования по Конституции

02.06.2020, 11:30, Новости дня

В день голосования по поправкам в Конституцию все необходимые требования будут выполнены, чтобы не возникло рисков для здоровья граждан, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета – здоровье и сохранение жизни наших граждан», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Он подчеркнула, что акцент сделан на том, «чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было».

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.