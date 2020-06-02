 

Компания Huawei проектирует смартфон с подэкранной камерой

02.06.2020, 11:30, Разное

Китайский IT-гигант Huawei вскоре может представить на рынке мобильных технологий очередную новинку. Сейчас ее инженеры проектируют смартфон с подэкранной фронтальной камерой.
Об этом стало известно из документов, которые китайская компания подала в патентное ведомство. Судя по опубликованным данным, новый «умный телефон» получит особый тип дисплея. Абсолютно безрамочный экран загибается на гранях корпуса, а размещение объектива под ним позволит производителю избавиться от каких-либо вырезов, либо перископных модулей.

Представленные в Государственном управлении интеллектуальной собственности КНР эскизы указывают на две версии предполагаемой новинки. Первая модификация обладает тыльной прямоугольной многомодульной камерой, расположенной вертикально. Во втором варианте используются оптические компоненты в матрице 2 × 2, заключённые в круглую форму.

При этом на обнародованных изображениях не виден отдельный сенсор для отпечатков пальцев на корпусе. Скорее всего, дактилоскоп также интегрируют под дисплей. Другие подробности новой разработки, как и время ее коммерческого выпуска, пока не известны.



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