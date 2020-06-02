Скандалы: Миллион за «поговорить»

02.06.2020, 11:29, Разное

Татьяна Доронина отказалась прийти на ток-шоу Первого канала за 500 тысяч, а вдова Караченцова ходит за 20

Я видела, как артистам дают гонорары в конвертах за участие в фестивалях и концертах. Несколько лет назад народному артисту России Игорю Скляру за песню на закрытии фестиваля в Минске «Листопад» заплатили 10 тысяч долларов. Но до последнего верила, что участники ток-шоу на каналах: «Россия» и «Первом» рассказывают о своей жизни бесплатно. Разумеется, им оплачивают проезд, обед. Но торговать сокровенным все-таки противоестественно, не так ли? Одно дело, когда эта делает нищенка в инвалидном кресле с Невского проспекта – чемпионка СССР по батуту Елена Слипаченко (героиня передачи Андрея Малахова «Пусть говорят»). Другое дело, когда здоровые, знаменитые, обласканные народной любовью – владельцы особняков, яхт, лимузинов.

Между прочим, я лично беседовала с Еленой Слипаченко, которую встретила на Невском проспекте в сентябре 2018 году во время приезда на фестиваль «Послание к человеку», и она назвала сумму гонорара за свое участие, а также рассказала об обмане:

— Мне заплатили 700 тысяч рублей. Но главное свое обещание не сдержали. Я, инвалид 1 группы, согласилась поехать в Москву (для меня это физически и морально сложно) ради операции на позвоночнике, которую мне пообещал Андрей Малахов, но, увы, — призналась Елена Слипаченко. Советская чемпионка рассказала о подтасовках съемочной группы на «Пусть говорят»:

— В моей квартире на Невском не было такой разрухи, как они показали в своей передаче. Съемочная группа сама отдирала обои, заполнила холодильник какой-то гадостью с помойки, которую я якобы ем, — рассказала 55-летняя Елена.

Частая гостья у Андрея Малахова – вдова звезды «Ленкома» Николая Караченцова – актриса Людмила Поргина, по словам ее друга и продюсера Максима Федорова, «за шоу получала 30 тысяч рублей»:

— Когда был жив Николай Петрович, за участие в ток-шоу ей платили по 100 тысяч рублей и больше, но после смерти Караченцова гораздо меньше. Но Людмила Петровна ходит на тв сегодня не ради денег. Она хочет, чтобы люди не забывали Николая Петровича, да, и актерская природа тянет ее к публичным высказывания, — рассказал «НИ» Максим Федоров.

Бог — судья Людмиле Поргиной. Но когда заслуженный артист Татарстана Марат Башаров на избиении жен зарабатывает в передаче на НТВ, а жены, рассказывая о своих синяках, полученных от бывшего, берут за это деньги, — это уже «ни в какие ворота». Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров, который неоднократно так сказать «за идею» был участником программ Малахова и Борисова (в частности участвовал как оппонент Поргиной в шоу, посвященных Караченцову), рассказал «НИ»:

— Гонорар Башаров за передачу «Секрет на миллион» больше миллиона, и Екатерина Архарова, поверьте, не бесплатно пришла к Дмитрию Борисову рассказывать о том, какой плохой ее бывший муж. Самое парадоксальное — Башаров сейчас очень обогатит Архарову этими постпередачами, потом она отожмет у него часть его гонорара (из миллиона с лишним, который он получил за откровения на НТВ), или весь, и дело до суда не дойдёт, — поделился своими предположениями актер, которого в актерской среде называют Робин Гудом (за главную роль благородного разбойника в фильме «Стрела Робин Гуда»).

А теперь расскажу о достойных актрисах, которые не продаются даже за очень большие деньги. В конце 2019 года частый гость шоу на Первом и на канале «Россия 1» — адвокат Лариса Широкая (кстати, личный адвокат еще одной завсегдатай ток-шоу Виталины Цымбалюк-Романовской) через меня, бывшего пресс-секретаря МХАТ имени Горького, имеющей доступ к затворнице Татьяне Дорониной после ее изгнания с поста худрука МХАТ имени Горького, вела переговоры об интервью легенды Дмитрию Борисову для его передачи «Эксклюзив». Была названа сумма гонорара – 500 тысяч рублей. По словам Ларисы Широкой, один из заместителей Константина Эрнста готова была приехать домой к Татьяне Васильевне, чтобы уговорить. Но Татьяна Доронина однозначно сказала: «Нет». Отказалась от участия в шоу Андрея Малахова народная артистка России Ирина Муравьева. Ей предлагали 700 тысяч рублей. Об этом мне лично рассказал киновед, хороший знакомый Ирины Муравьевой Вячеслав Шмыров — Ирина Вадимовна – очень достойный человек. За свою жизнь от силы она дала пару интервью и ни о ком не рассказала плохо, — заметил Вячеслав Шмыров.

Кинозвезда европейского кино Беата Тышкевич назвала автобиографическую книгу «Не все на продажу». В мае 2006 года на Всемирной книжной ярмарке в Варшаве (проходящей в здании Сталинской высотки) я беседовала с пани Беатой (она представляла книгу). Актриса объяснила мне название своей книги и жизненной позиции: «Не торговать актерским именем»:

— «Не все на продажу» — мое противопоставление названию польского фильма «Все на продажу», посвященного памяти Збигнева Цибульского. Цибульский не сумел на ходу впрыгнуть в вагон и погиб под колесами скорого поезда «Вроцлав-Варшава». В этом поезде ехала Марлен Дитрих, с которой он хотел встретиться. Я очень хорошо помню тот страшный январский день 1967 года, когда оборвалась жизнь 39-летнего актера. Мы с Анджеем Вайдой (бывшим мужем Беаты) были в Лондоне. Вечером к нам в отель позвонился Роман Полански и сообщил о трагической смерти Збышека. Это была мистика. Вайда не мог принять смерть Цибульского. Помню, он тогда сказал: «Ему от меня полагается фильм». И начал работу над картиной «Все на продажу».

Я знала Цибульского задолго до брака с Вайдой. Збышек был уже звездой, но слава его не изменила. Он оставался самим собой, продолжал испытывать и воспитывать себя. У него тогда было опасное хобби: ходить на вокзал, на дальний перрон, чтобы в последний момент, когда поезд уже тронется, мгновенно перебежать на нужный перрон, и вскочить в поезд, который уже набирает скорость в направлении Варшавы. У него это называлось «Сохранять форму». Он рисковал жизнью ради того, чтобы быть в хорошей форме. Для меня Збигнев – пример человека, который был не способен торговать собой, — рассказала Беата Тышкевич.

Анжелика Дин