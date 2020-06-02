Власти Узбекистана заявили о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном

02.06.2020, 11:20, Новости дня

Власти Узбекистана заявили, что в результате конфликта, произошедшего 31 мая на границе с Кыргызстаном, пострадали 187 человек, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Пострадавшие госпитализированы в Сохскую районную больницу. 15 пациентов в тяжелом состоянии служба санитарной авиации доставила в Ферганскую областную центральную больницу.

Минздрав Кыргызстана ранее сообщил о 25 пострадавших гражданах.

Вечером 31 мая в Баткенской области Кыргызстана на границе с узбекистанским анклавом Сох начался конфликт между жителями кыргызстанского села Чечме и соседями из Узбекистана: согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, и вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние – жители закидали друг друга камнями и подожгли несколько домов. Как заявили в администрации Сохского района, в ходе конфликта с узбекской стороны сгорело три дома. По свидетельствам очевидцев, со стороны Кыргызстана пострадал один дом.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и исполняющий обязанности главы правительства Кыргызстана Кубатбек Боронов встретились 1 июня для урегулирования инцидента. На встрече также присутствовали председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и глава Ферганской области Шухрат Ганиев.

Позже главы правительств встретились с местными жителями.

На видеозаписях, распространенных в соцсетях, Абдулла Арипов заявил, что прибыл в район по поручению президента. Он также добавил, что Шавкат Мирзиёев посетит Ферганскую область на этой неделе.

По словам премьера, Узбекистан предлагает создать на территории родника Чашма парк отдыха, которым будут пользоваться жители обеих стран, а сам родник огородить забором, чтобы там не купались люди.