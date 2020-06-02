 

В России выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

02.06.2020, 11:20, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПо данным на 2 июня, в России зарегистрировали 8863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее были выявлены 9035 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 423 741 человека.

Больше всего заболевших в Москве – 2286 человек за сутки, Подмосковье – 732, Санкт-Петербурге – 376, в Нижегородской области 354 новых заболевших, в Свердловской – 292, Ростовской – 253.

По данным оперативного штаба, за сутки от COVID-19 умерли еще 182 пациента, а всего с начала распространения инфекции в стране – 5037 человек. Выздоровели в общей сложности 186 985 человек.

В России проведены свыше 11,1 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 228,5 тысячи тестов за последние сутки.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу заболевших. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (1,81 млн, прирост за последние сутки – 21,2 тысячи), на втором – Бразилия (526 тысяч, 11,6 тысячи новых больных за последние сутки).

Временные госпитали, созданные в Москве для лечения больных COVID-19, не будут демонтировать и оставят минимум на год, заявила в программе “Док-ток” Первого канала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того чтобы расконсервировать этот госпиталь, хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна”, – объяснила она.

По словам Раковой, всего в столице были созданы пять временных больниц, в том числе госпиталь на 10 тысяч коек в 75-м павильоне ВДНХ. 

 



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