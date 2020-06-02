Сенатор: Американская исключительность и супермэнство закончились

02.06.2020, 11:16, Новости дня

«25% безработных и 280 млн стволов на руках – это уже не шутки. Без использования военных бунты и погромы будут расширяться, что ведет к разрушению американской государственности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал несогласие губернаторов нескольких штатов с призывом президента США подавить беспорядки силами военных.

«Трампу вряд ли удастся подчинить губернаторов тех штатов, которые выступили против его решения вводить жесткие меры в отношении протестующих. У них свои избиратели, своя политика», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, происходящее в США – это один из аспектов предвыборной борьбы, которая сочетается с пандемией коронавируса, экономическим кризисом и исторически сложившимися социальными, этническими и расовыми противоречиями в Штатах.

«Трамп, видя разрушающуюся государственность, естественно призывает к более жестким мерам. Но губернаторы, желая переизбраться в будущем, саботируют его решения. В конечном итоге это приведет к усугублению политико-экономического кризиса и возможному развалу США, учитывая и без того довольно высокую самостоятельность штатов. Но это чревато последствиями для всего мира», – отметил Клинцевич.

«Таким образом американская исключительность и супермэнство закончились. 25% безработных и 280 млн стволов на руках – это уже не шутки, а серьезная проблема. Без использования вооруженных сил и введения режима чрезвычайной ситуации бунты и погромы будут лишь расширяться», – резюмировал Клинцевич.

Ранее президент США Трамп Дональд Трамп решил использовать войска против «жестоких толп бунтовщиков». Он «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

Трамп также сообщил о намерении защитить «замечательную столицу» США – «Вашингтон, округ Колумбия». Он «прямо сейчас направляет тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и беспричинное разрушение собственности».

В то же время мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.