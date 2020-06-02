 

ЕС решил создать фонд на 8 млрд евро для финансирования военных операций за рубежом

02.06.2020, 11:16, Новости дня

Евросоюз намерен создать «Европейский фонд мира» объемом до 8 млрд евро для финансирования своих военных операций за рубежом, в первую очередь в Африке и Средиземном море, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] выступил с предложением создать внебюджетный «Европейский фонд мира» для финансирования военной операционной активности ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС объемом до 8 млрд евро. Сроки работы этого фонда будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза (2021-2027 гг.)», – передает ТАСС текст заявления.

Напомним, в мае ЕК предложила создать фонд в 750 млрд евро для восстановления экономики Европы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Украинские моряки, которые были захвачены Россией возле Керченского пролива, стали участниками боевых действий

04.04 / ЛДПР предложила убрать из рекламы на телевидении деликатесы

31.03 / Ополаскиватели для полости рта оказались опасными

29.04 / Эксперт назвал «пиаром» прогноз искусственного интеллекта Сбербанка по пику коронавируса

13.05 / Стало известно о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

28.03 / Пандемия и битвы идеологий

22.05 / Всекитайское собрание народных представителей: какие планы и будет ли Пекин выполнять договоренности с США?

07.04 / Вирусолог дал прогноз по сокращению «нерабочих дней» из-за коронавируса

15.05 / «Заминированные» в РФ рейсы благополучно приземлились

27.03 / Общественники попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска