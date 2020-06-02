ЕС решил создать фонд на 8 млрд евро для финансирования военных операций за рубежом

02.06.2020, 11:16, Новости дня

Евросоюз намерен создать «Европейский фонд мира» объемом до 8 млрд евро для финансирования своих военных операций за рубежом, в первую очередь в Африке и Средиземном море, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] выступил с предложением создать внебюджетный «Европейский фонд мира» для финансирования военной операционной активности ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС объемом до 8 млрд евро. Сроки работы этого фонда будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза (2021-2027 гг.)», – передает ТАСС текст заявления.

Напомним, в мае ЕК предложила создать фонд в 750 млрд евро для восстановления экономики Европы.