 

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

02.06.2020, 11:08, Новости дня

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда и вспыхнувшие в результате этого беспорядки в США.

Овечкин сообщил в Twitter, что ему грустно наблюдать за происходящим в США. 

«Нам всем важно уважать и любить друг друга в независимости от того, как мы выглядим. Нам нужно слушать и меняться, беречь друг друга и семью», – обратился хоккеист к американцам.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Китай выразил протест США из-за законопроекта о санкциях за коронавирус

16.04 / Пушков объяснил, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

15.04 / Трамп прекратил финансирование ВОЗ

20.05 / Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

13.04 / Площадь пожара на Ленинском проспекте стремительно растет

23.04 / Аргентина вплотную приблизилась к дефолту

06.04 / Экс-премьер Ливии скончался от коронавируса

01.06 / Petropavlovsk и “Южуралзолото” могут создать СП

13.04 / Глава СК поручил разобраться в деле о смерти пенсионерки из Казани

03.04 / В ОНФ поступили жалобы на нарушение трудового законодательства в связи с режимом нерабочих дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска