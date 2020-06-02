Российскую вакцину от коронавируса могут сделать в виде йогурта

02.06.2020, 11:08, Новости дня

Петербургские ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта, сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Работы по созданию препарата ведут ученые петербургского Института экспериментальной медицины. Разрабатываемый препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов, передает ТАСС.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса. В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания этой вакцины», – сказал Чехонин.

Ранее министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.

В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».