Названы условия проведения очных выпускных в школах

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02.06.2020, 11:08, Новости дня

Формат выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе России, сообщили на горячей линии горячей линии Минпросвещения.

«[Формат будет зависеть] от решения региона и эпидемиологической ситуации. В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах – дистанционно», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускной для школьников может пройти в привычном очном формате.



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