Личное: До ужаса скучная баба

02.06.2020, 11:05, Разное

«У меня до ужаса скучная баба, и всю глубину проблемы я осознал, только сидя с ней вместе дома на удалёнке», — поделился со мной друг.



Фото: dreamstime.com

Женщина, осатанев дома на карантине, тянется к общению. Да Ромка бы и поговорил! Только вот говорить с ней — ему не о чем.

«Она — тупо не в теме», — вздохнул мой друг. И в этом тихом вздохе я услышала громкий крик мужской души.

Наблюдая за своими друзьями, я пришла к выводу: мужчины чаще всего разводятся не потому, что заводят любовниц, а потому, что им с жёнами — скучно.

Первопричина того, что мужик идёт налево, — это отупевшая жена. Захомутав мужчину, многие женщины превращаются в бытовых пись, даже если формально работают.

Все разговоры бытовой писи сводятся к домашним вопросам, детям, сплетням о родственниках и друзьях, а также о том, что она сделала или собирается сделать со своими волосиками.

Девки, поверьте: для любого мужика ваши откровения о волосиках и о том, как и что «покушал» ребёнок, — это адище. Не в это он влюбился! Не это хотел! Не на этом женился!

С чего начинается ваш рабочий день? Вот налили вы кофе, а дальше что делаете? Пьёте его вместе с товарками за сплетнями? Листаете полусветскую хронику и эскортограмчики всяких писек?

Рабочий же день практически любого мужика начинается с чтения новостей. Мужчины хотят и любят быть в курсе общественно-политических событий. Им действительно интересны новости, но только не о том, что очередная поющая писька отпилила себе на карантине шнобель.

Девки, если бы вы понимали, какие вы порой до ужаса скучные, вам бы стало неловко. Вы бы тут же захотели отделаться от этого неприятного, тягучего чувства.

Отделаться от него можно двумя способами:

1) отрицая правду (Я — не такая!)

2) признав правду и, как следствие, изменив ситуацию.

Если вы хотите быть своему мужчине действительно близким человеком, то вы должны с ним не только и не столько трахаться, но и разговаривать. По-настоящему разговаривать: не на темы, которые волнуют исключительно вас, но и на темы, которые интересны ему.

Новости интересны почти всем мужчинам.

Если вы признали правду о том, что с вами, мужчине, наверное, бывает скучно, то исправить ситуацию можно довольно легко. Просто начните читать новости.

Не надо скакать по Интернету ошалевшими козами, не понимающими, «куды бечь» за новостями. Вот вам — отличная наводка от меня: новостной Инстаграм-канал SolimNews.

Это не примитивные глянцевые фантазии для писечек, а новости, которые действительно интересны мужчинам. Не сплетни, не слухи, не инсинуации, а серьёзные новости для думающих людей. Самая что ни на есть соль мировых новостей.

Из всего новостного фона редакторы канала выбирают только те новости, которые касаются каждого из нас. Без фейков, без желтухи, без воды.

О том, кто с кем развёлся и кто от кого залетел, вы из SolimNews не узнаете. А вот если в России введут новый налог или закон, то канал тут же опубликует такую новость.

Только представьте выражение лица своего мужчины, который уже приготовился страдать, слушая ваши «покушали», «купила», «она сказала, а я сказала», а вы ему вместо этого — новость! Новость, по поводу которой ему будет интересно — да, именно интересно! — высказать своё мнение.

Мнение по поводу вашей причёски или ногтей мужчине высказывать, поверьте, неинтересно.

Зайки, я очень надеюсь на то, что, став интересными мужчинам, вы станете интересны и самим себе. Прежде всего, самим себе.

Пустая женщина существует в рамках душного, мещанского мирка, как одна всем известная Баба Яга со своими завтраками. Женщина интересная варится в большом, насыщенном мире, который она пытается осмыслить, пропустить через себя и сделать свои выводы.

Именно такую женщину хочет видеть с собой каждый мужчина. Именно такой женщине — глубоко пофиг, что там этот каждый мужчина хочет. Она самодостаточна, чего я вам всем от души и желаю.

Узнали в себе до ужаса скучную бабу? Только честно!

Я вас слушаю очень внимательно.