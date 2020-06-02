Звезда “Молодежки” Александр Соколовский порассуждал о поиске второй половинки: Это же, в конце концов, не магазин
02.06.2020, 11:02, Разное
По словам знаменитости, каких-либо критериев при выборе
спутницы он не придерживается. “Это же, в конце концов, не магазин, где ты выбираешь
что-то конкретное для себя”, – сказал Александр Соколовский.
Звезда сериала “Молодежка” отметила, что в девушке должна
преобладать женская энергия. На это артист обращает внимание прежде всего.
Многие звезды не любят встречаться с коллегами по цеху,
между тем Александр Соколовский не ставит для себя подобных ограничений. “С
удовольствием влюблюсь в актрису и проживу с ней целую жизнь”, – поведала
знаменитость.
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Александр Соколовский, как и большинство артистов сейчас,
сидит без работы. Из-за карантина все съемки заморожены. Впрочем,
на жизнь артист жаловаться не стал. За помощью к государству он обращаться не
будет.
Звезда сериала “Молодежка”
подчеркнула: есть люди, которым материальная поддержка из бюджета нужнее. У Соколовского есть собственное ИП, он может подать заявку и получить компенсацию в размере минимальной оплаты труда на каждого работающего у
него сотрудника, но делать этого не будет.
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