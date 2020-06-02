Джордж Клуни написал эссе на тему расизма: “Это наша личная пандемия, и за 400 лет мы так и не нашли лекарства”

02.06.2020, 10:55, Разное

Свой карантин голливудский актер и режиссер Джордж Клуни проводит “молча”: не выходит на связь в YouTube-шоу, не участвует в прямых эфирах в Instagram, а спокойно соблюдает правила самоизоляции с супругой Амаль Клуни и их двумя детьми. Вернее, так было до недавнего времени. События, происходящие в США в последние дни, не смогли оставить равнодушным актера, который всегда интересовался общественно-политической ситуацией в своей стране. Поэтому вчера Джордж опубликовал в издании The Daily Beast свои размышления на эту тему.

Напомним, последняя неделя ознаменовалась большим количеством протестов, на которые в Америке вышли не только обычные граждане, но и многие знаменитости. Причина – смерть темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе во время задержания полицией по подозрению в мошенничестве. В ходе ареста полицейский более 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служтель порядка не ослабил хватку, вследствие чего этот инцидент закончился трагическим образом. Данный случай, не последний из множества историй жестокого обращения полиции с темнокожим населением, стал поводом для нового разговора об отношении к представителям разных рас в стране и к темнокожим людям в частности. Поговорить на эту тему решил и Джордж Клуни.

Джордж и Амаль КлуниВ начале своего письма в The Daly Beast актер вспомнил случай, датируемый 1992 годом: тогда жюри присяжных оправдало четырех белых офицеров полиции Лос-Анджелеса, которые жестоко избили темнокожего строителя Родни Кинга. А после также назвал еще несколько имен пострадавших от похожих инцидентов людей.Мы пока не знаем, когда эти протесты прекратятся. Мы надеемся и молимся, что в их процессе никто не погибнет. Но мы также знаем наперед, что практически ничего не изменится. Та ярость и разочарование, результаты которых мы видим на наших улицах, – это всего лишь напоминание о том, как мило мы как страна развились после ужасного темного пятна на нашей истории под названием рабство. Тот факт, что мы больше не продаем и не покупаем других людей, – совсем не повод для гордости. Нам нужны системные перемены в правоохранительных органах и судебной системе,- пишет Джордж Клуни.

Нет сомнений, что Джордж Флойд был убит. Это наша собственная пандемия. Она воздействует на нас всех, и спустя 400 лет мы по-прежнему не нашли от этого вакцины. Кажется, мы вообще перестали искать это лечение и просто пытаемся каждый раз справляться с этой травмой в индивидуальном порядке. И мы точно не справляемся. Так что на этой неделе, когда вы будете думать о том, что делать, чтобы решить эти проблемы, просто вспомните о том, кто создал их. Есть лишь один способ создать настоящие перемены в этой стране. Проголосовать.

Последними словами актер, активно интересующийся политикой (а, по мнению некоторых СМИ, и сам планирующий в будущем оказаться в Белом доме), по-видимому, призывает своих сограждан задуматься о выборе будущего президента США.

Джордж Клуни в роли политика в фильме “Мартовские иды” (2011 год)

На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности. Протесты в Америке тем временем продолжаются и затронули уже много других городов, кроме Миннеаполиса.