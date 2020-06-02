Ученые: Чувство благодарности повышает уровень счастья человека

02.06.2020, 10:53, Разное

В ходе проведения исследования исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что уровень счастья повышается, когда человек испытывает чувство благодарности. Оно позволяет контролировать эмоциональную составляющую и поддерживать психику в нормальном состоянии.

На протяжении шести недель исследователи проводили исследование, к которому были привлечены более 200 испытуемых. Эксперты учили их быть благодарными, радоваться обыденным вещам, которые окружают, а также концентрировать внимание на положительных эмоциях. По словам ученых, негатив, который возникает в жизни, игнорировать не нужно. Необходимо воспринимать его с правильной точки зрения, работая над своими эмоциями.

Когда человек испытывает чувство благодарности, он становится “наполненным изнутри” и счастливым. При этом, жизнь наполняется яркими красками и становится насыщенной. Испытуемые, которые сосредотачивались на позитивных людях и происходящих событиях, получали удовольствие от простых вещей. Появилась возможность оценить все, что они имеют.

Если тренировать чувство благодарности, то это станет отличной уловкой, с помощью которой реально ощущать счастье. По словам ученых, жизнь добровольцев после эксперимента стала более гибкой, так как они развили новое отношение ко всему, что происходит вокруг.