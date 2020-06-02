Архитектор храма ВС РФ рассказал о судьбе мозаики со Сталиным

02.06.2020, 10:53, Новости дня

Дмитрий Смирнов, главный архитектор основного храма Вооруженных сил России, возведенного к 75-летию Победы в подмосковной Кубинке, рассказал, как менялись эскизы спорных элементов декора храма – образы Иосифа Сталина в сценах Великой Отечественной войны и президента Владимира Путина в мозаике на тему Крыма.

«Образ Сталина еще до монтажа планировался в эскизах в сюжете Парада Победы и был собран только в мозаике на картоне, но поднялась очень эмоциональная волна, мы взвесили все «за» и «против» и перенесли его изображение в музей «Дорога памяти», – объяснил архитектор РИА «ФАН».

В музее «Дорога памяти» размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС России.

Смирнов добавил, что еще одним предметом споров стала «крымская мозаика» – в Сети широко обсуждалось, будет ли на стенах храма изображен действующий президент России. При этом, по словам Смирнова, в интернет попали наброски эскизов, а не готовый мозаичный вариант для размещения в итоговой композиции.

«Сейчас мозаика выглядит так: с одной стороны «бескровное присоединение Крыма в 1783 году», с другой «бескровное воссоединение с Крымом в 2014 году». Как видите, есть крестный ход, есть вежливые люди, Путина нет», – добавил архитектор.

Напомним, весной в РПЦ возникли споры по поводу размещения мозаики, на которой был изображен штандарт с портретом Иосифа Сталина. Глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявлял, что мозаики с изображением первых лиц государства и Сталина в главном храме Вооруженных сил уместны. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказался против изображения. В итоге было решено, что изображений Иосифа Сталина не будет размещено в главном храме Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».

9 мая военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».