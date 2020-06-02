Полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков в Лас-Вегасе

02.06.2020, 10:48, Новости дня

Один из стражей порядка в американском городе Лас-Вегас был ранен в голову в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, информирует телеканал 8News со ссылкой на источники в полиции.

Неизвестный стрелял в полицейского у гостиницы-казино Circus Circus, передает РИА «Новости».

Еще один инцидент со стрельбой с участием полицейского произошел у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь по стрелявшему.

Кроме того, четыре сотрудника полиции получили ранения в результате стрельбы в ходе протестов в городе Сент-Луис штата Миссури. Стрельба произошла рядом со штаб-квартирой полиции в центре города, где в течение ночи наблюдалось несколько случаев столкновения протестующих с полицейскими. Беспорядки начались с наступлением вечера. Протестующие разграбили несколько магазинов и подожгли один из них.

Все полицейские были доставлены в местную больницу. «Все находятся в сознании и дышат. Полученные ранения, как представляется, не несут угрозу для их жизни», – сообщили в полиции.

Там добавили, что стрельба на улицах все еще продолжается.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

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