В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки

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02.06.2020, 10:48, Новости дня

Следователи задержали в Крыму подозреваемого в убийстве пропавшей в воскресенье шестилетней девочки, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина», – сообщается на сайте ведомства.

Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая. Тело ребенка было обнаружено в ходе поисковых мероприятий 1 июня. Прокуратура Крыма пообещала изучить действия органов профилактики и оценить обстановку в семье погибшего ребенка. 



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