 

Баскетбол. ЦСКА усилился центровым сборной Сербии

02.06.2020, 10:45, Новости дня

Пресс-служба московского ЦСКА заявил о переходе в команду сербского центрового Николы Милутинова. 25-летний баскетболист подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три года.

Милутинов – воспитанник "Хемофарма" из Вршаца. Также играл за белградский "Партизан", а последние пять сезонов провел в греческом "Олимпиакосе". На его счету три звания MVP в Евролиге.

"В моей баскетбольной жизни настало время для новой главы, – сообщил Милутинов. – До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живет для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА".

Никола Милутинов стал игроком ЦСКА 🔥

Центровой Никола Милутинов (25 лет, 213 см) подписал 3-летний контракт с нашим клубом.

В коллекции Николы – победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров @EuroLeague.#CSKAbasket pic.twitter.com/tACRvDdy6H

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 2, 2020

Никола выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл на мировом первенстве за основную национальную команду.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Гордон: Гиркин – звериный оскал имперского великодержавного “русского мира”, который нужно показывать

27.04 / Олег Николаенко: «Виртуальная реальность помогает пережить пандемию»

07.04 / Россиянам предложили “безлимит для удаленки” за 1 рубль

20.05 / Зеленский: В иранской трагедии, кстати, мы тоже победили

19.04 / Власти Москвы заверили в достаточном количестве мест для лечения больных с коронавирусом

29.04 / Сущенко и Асеев призвали международные медиаорганизации активнее добиваться от РФ освобождения крымских блогеров

01.04 / Общество: Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

29.04 / В Подмосковье задержали продававших поддельные аппараты ИВЛ мошенников

09.05 / Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

22.04 / Песков категорически отверг политическую составляющую оказания Россией медпомощи США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска