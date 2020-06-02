Сервисы объявлений попробуют победить мошенников авторизацией через сайт госуслуг

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02.06.2020, 10:45, Новости дня

Популярные российские сайты частных объявлений Avito, ЦИАН, “Авто.Ру” и другие совместно с правительством хотят провести эксперимент с авторизацией пользователей при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) федерального портала государственных услуг. Предполагается, что такой подход позволит эффективнее противостоять мошенничеству.

Как пишет “Коммерсант”, соответствующую инициативу выдвинуло Минкомсвязи – это следует из изученного изданием проекта постановления правительства об эксперименте. В рабочую группу по его реализации вошли, помимо владельцев сайтов объявлений, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ.

Использование ЕСИА для сайтов будет бесплатным, однако потратиться, возможно, все равно придется – на доработку собственных систем авторизации, чтобы сделать их совместимыми с системой на сайте госуслуг. В правительстве изданию сообщили, что в Avito, “Яндексе” (владеет “Авто.Ру”) и ЦИАНе заинтересовались экспериментом, а представители сервисов подтвердили свою заинтересованность.

Переход на авторизацию через ЕСИА, считают в ЦИАНе, позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и снизить объемы мошенничества. А в Avito отметили, что инициатива может упростить документооборот и сделать взаимодействие пользователей более удобным и безопасным.

Предполагается, что начнется эксперимент уже 1 июля.

Текст:

Вести.Hi-tech



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