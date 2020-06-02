 

Мурашко назвал число разработанных в РФ тест-систем на коронавирус

02.06.2020, 10:30, Новости дня

За два месяца в РФ было выпущено почти 30 тест-систем для диагностики коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы буквально за два месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России», – цитирует РИА «Новости» министра.

Мурашко добавил, что ранее «с таким объемом, с такой скоростью прохождения не сталкивались».

Также он подтвердил, что обязательная маркировка лекарств в РФ начнется с 1 июля. 

Согласно нормам, лица, которые занимаются производством, хранением, импортом, отпуском, реализацией, передачей, использованием и ликвидацией лекарств, обязаны с 1 июля обеспечивать внесение данных о лекарствах в систему мониторинга их движения.

Оборот лекарств без цифровых кодов с 1 июля должен быть запрещен. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до июля, будет разрешена до окончания срока их годности.

Ранее Мурашко сообщил, что для борьбы с коронавирусом в общей сложности планируется потратить порядка 500 млрд рублей, эта сумма сопоставима с программой модернизации первичного звена. 



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