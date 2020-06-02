 

Сторонник Навального ликвидировал ИП еще до введения спецмер из-за коронавируса

02.06.2020, 10:30, Новости дня

Активисты блогера Алексея Навального для поддержки программы «5 шагов для России» привлекли предпринимателя, ликвидировавшего ИП еще до введения спецмер из-за распространения коронавируса.

Штаб Алексея Навального в Волгограде опубликовал обращение местного предпринимателя Сергея Плигина, который рассказал, что из-за коронавируса и ограничительных мер потерял всех клиентов, а его бизнес обанкротился. Особый упор в штабе сделали на том, что Плигин потерял своих заказчиков именно из-за эпидемии коронавируса. Однако на самом деле, согласно базе «Контур.Фокус», Плигин, ведущий деятельность в области архитектуры, прекратил свою деятельность еще 17 марта 2020 года, а заявление о прекращении деятельности ИП он подал еще 10 марта 2020 года, информирует телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По закону срок ликвидации ИП составляет от пяти до 15 дней в зависимости от системы налогообложения. При этом режим повышенной готовности в Волгоградской области был введен только 15 марта 2020 года, а нерабочие дни впервые были объявлены президентом с 28 марта по 5 апреля.

Таким образом, организация Плигина была закрыта еще до начала эпидемии в РФ и не была связана с введенными ограничительными мерами. При этом, в комментариях к посту представитель волгоградского штаба Навального дал понять, что был в курсе этого, однако продолжил настаивать на взаимосвязи коронавируса и ликвидации ИП Плигина. Человека, указавшего ему на это несоответствие, в штабе назвали «троллем»

«В своем ответе в штабе говорят, что Сергею якобы помешал режим повышенной готовности, но и он был введен уже после того, как предприниматель подал документы на ликвидацию. Отрицая это и пытаясь свалить свои проблемы на коронавирус, Сергей Плигин обманывает зрителей в своем обращении, пользуясь тем, что штабу Навального важен только хайп, а не достоверность информации», – пишут авторы канала.

Ранее выяснилось, что поддержавшая «5 шагов для России» владелица частного детсада в Красноярске Светлана Алвес Ногейра перевозила детей, будучи лишенной водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.



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