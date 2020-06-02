Корейская компания добилась признания бренда «Доширак» общеизвестным в России

02.06.2020, 10:30, Новости дня

Суд по интеллектуальным правам (СИП) обязал Роспатент зарегистрировать обозначение «Доширак» в качестве общеизвестного в РФ товарного знака на имя корейской компании Paldo, следует из опубликованного решения суда.

СИП по заявлению Paldo признал незаконным решение патентного ведомства, отклонившего в декабре прошлого года заявку корейской компании. Роспатент признавал высокую степень известности и популярности бренда, однако его сомнения были связаны с тем, что в глазах потребителей лапша «Доширак» не ассоциируется именно с компанией Paldo, передает РИА «Новости».

Так, согласно опросу с предложенными вариантами ответов, владельцем товарного знака «Доширак» более 73% респондентов назвали компанию «Доширак Рус», российскую «дочку» корейской компании, и только чуть более 1 % – саму Paldo. Компания также почти не фигурирует в рекламных роликах «Доширака» на телевидении.

СИП согласился с доводами заявителя, что репутация, необходимая для признания бренда общеизвестным, не оспаривается самим ведомством. Из результатов общероссийского соцопроса следует, что обозначение «Доширак» знают более 98% респондентов, из них более 98% верно соотносят его с «лапшой быстрого приготовления». Эта лапша пять раз была признана в РФ «товаром года».

Что касается связи бренда с компанией Paldo, суд пришел к выводу, что общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем, но «в отношении лица, воспринимаемого в качестве источника происхождения товаров».

В данном случае, по мнению суда, потребители ассоциируют заявленное обозначение с источником происхождения товаров «лапша быстрого приготовления», который включает компанию Paldo, которая до 2015 года импортировала лапшу собственного производства в Россию, и ее дочерние общества «Доширак Рус», «Доширак Коя» и «Доширак Рязань», которые производят лапшу сейчас.

По российскому законодательству, общеизвестный товарный знак имеет значительные привилегии по сравнению с обычным товарным знаком. В отличие от обычного, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет свою силу при неиспользовании.