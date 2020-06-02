Из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгода

02.06.2020, 10:30, Новости дня

Из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Кола Мурманск оказался отрезан от сети железных дорог, что грозит потерями как операторам порта, так и грузоотправителям. Оценки сроков восстановления движения разнятся от двух-трех недель до полугода-года.

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола на участке между городом Кола и поселком Молочный. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД «Коммерсанту» пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Повреждение железнодорожного моста из-за подъема воды в реке Кола было выявлено еще 30 мая, тогда движение поездов прекратилось. Пассажиров довозили до Мурманска автобусами. Начались восстановительные работы, которые, однако, не смогли предотвратить обрушение пролета моста. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сейчас в круглосуточном режиме ведется работа по снятию и замене пролетов моста.

Прекращение сообщения сказывается на грузоотправителях и экспортерах, работающих через порты Мурманска. С нарушением логистических связей столкнулась СУЭК, совместно с «Еврохимом» владеющая Мурманским морским торговым портом, через который в 2019 году перевалила 17,6 млн тонн угля. В СУЭК сообщили, что в данный момент ведутся переговоры с РЖД о перенаправлении объемов угля на другие направления, в том числе на Восточный полигон.

Железнодорожные операторы также испытывают сложности. Среди вынужденно простаивающих вагонов под Мурманском из-за обрушения моста есть и подвижной состав Первой грузовой компании (ПГК).

В РЖД сроков восстановления движения не называют. Правительство Мурманской области сообщило, что на это уйдет две-три недели: по его информации, «руководство железной дороги планирует найти на территории РФ новый более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры». В то же время источник, знакомый с ситуацией, считает эту оценку чересчур оптимистичной и говорит о месяцах работы.

Тем временем Следственный комитет Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола «по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)», передает ТАСС.

Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор.