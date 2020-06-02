Стало известно о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

02.06.2020, 10:30, Новости дня

Российский миллиардер Роман Абрамович в январе этого года стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле, сообщили местные СМИ.

По данным издания The Globes, стоимость виллы составила около 65 млн долларов. Участок земли 0,9 га с домом общей площадью 2 тыс. кв. метров расположен в 15 км от Тель-Авива в курортном городе Герцлия-Питуах, передают «Ведомости».

До этого особняк принадлежал миллиардеру Алану Ховарду, который купил его в 2006 году за 9 млн долларов. Бизнесмен потратил огромные средства на обустройство виллы, расширив участок с 6,5 до 9,5 тыс. кв. метров.

Также издание отмечает, что это уже третья покупка недвижимости Абрамовичем в Израиле. Ранее в 2015 году он приобрел отель с земельным участком в историческом центре Тель-Авива за 29,7 млн долларов, а в 2019 году – еще одно здание площадью 6,5 тыс. кв. метров за 57,3 млн долларов.

Ранее Абрамович вошел в топ-20 богатейших жителей Великобритании. Российский бизнесмен оказался на 12-й строчке с состояние в 10,16 млрд фунтов стерлингов (12,3 млрд долларов).