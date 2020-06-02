Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков

02.06.2020, 10:30, Новости дня

Минздрав, комментируя обращение медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты, заявил, что в начале эпидемии коронавируса такие проблемы действительно имели место, но сейчас недостатка в СИЗ в регионах нет.

«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты», – сообщил заминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, до начала распространения коронавируса спрос на большинство СИЗ был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было удовлетворить непросто. «На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», – добавил замминистра, слова которого приводит РБК.

Фисенко подчеркнул, что благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, а также постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в регионы, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19 сейчас фиксируется рост запасов СИЗ в медицинских организациях в период с 17 апреля по 31 мая 2020 года.

В Минздраве также привели данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) по объемам запасов СИЗ в регионах. Согласно им за указанный выше период наблюдается рост запасов средств индивидуальной защиты. Так, количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 млн до 9,2 млн штук, одноразовых защитных комбинезонов – с 340 тыс. до 5,0 млн штук, одноразовых респираторов с 1,3 млн до 6,8 млн штук.

Как отметил Фисенко, структура рынка изменилась, поскольку не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, годами поставлявших медицинские изделия в больницы. «При этом обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций. Большинство из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов», — сообщил он.

Замглавы Минздрава добавил, что в некоторых регионах открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих предприятий. «На федеральном уровне временно упростили порядок допуска СИЗ на рынок: импортные одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране-производителе, не нуждались в регистрации в нашей стране», – рассказал Фисенко.

Кроме того, регистрация новых отечественных СИЗ Росздравнадзором стала занимать не более трех дней, сказал он. «За апрель-май в упрощенном порядке зарегистрировано 357 наименований средств индивидуальной защиты. Соответственно, эти средства индивидуальной защиты, в соответствии с законодательством, могут закупаться медицинскими организациями», – отметил замминистра.

В случае необеспечения средствами индивидуальной защиты медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, которые занимаются вопросом контроля за соблюдением законодательства в медучреждениях, заключил Фисенко.

В пресс-службе Минпромторга в свою очередь сообщили, что сейчас в РФ в сутки производится около 8-9 млн масок различных видов. Производство только медицинских масок увеличилось за май с 4 млн до 6,5 млн в сутки, а в июле ведомство планирует превысить показатель в 11 млн масок. В Минпромторге указали и на рост объемов производства других средств индивидуальной защиты. В частности, выпуск респираторов увеличился более чем вдвое, достигнув показателя 500 тыс. в сутки.

В ведомстве отметили, что важным аспектом стабильного наличия всех необходимых средств защиты в медицинских учреждениях остается заблаговременное планирование и своевременное осуществление закупок необходимой номенклатуры напрямую у производителей или определенных Минпромторгом интеграторов – компаний «Росхимзащита» и «Дельрус».