 

Специалисты «Росатома» предлагают лечить COVID-19 с помощью ультрафиолета

02.06.2020, 10:30, Разное

Специалисты «Росатома» разработали новый способ борьбы с коронавирусом. Российские учёные, представляющие Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, предлагают лечить COVID-19 с помощью ультрафиолета.
Руководитель одного из ведущих российских государственных научно-исследовательских институтов в области ядерной энергетики ФЭИ Андрей Говердовский проинформировал, что группа учёных, с физиками и химиками в своём составе, предложила новый метод борьбы с вирусами, возбудитель SARS-CoV-2 не стал исключением. Глава научного центра РФ, входящего в структуру «Росатома», пояснил о проекте «светящийся газ», отметив, что ещё никто не инициировал подобные разработки: проводить внутри человека дезинфекцию, используя ультрафиолет.

Специалисты государственной корпорации «Росатом» пришли к выводу, чтобы добиться желаемого результата от «светящегося газа», нужно использовать молекулы и газовые компоненты, которые останутся активными при вдыхании, а в лёгких сразу начнут излучать ультрафиолет, передаёт nation-news.ru.

По мнению российских экспертов, это открытие окажет существенную помощь при лечении как SARS-CoV-2, так и других болезней, к примеру, рака и туберкулёза. Во время бушующей пандемии в мире зафиксировано свыше 6,2 миллионов заболевших коронавирусом, 2,6 млн. инфицированных выздоровели, а более 375 тысяч стали жертвами COVID-19, информирует politexpert.net.



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