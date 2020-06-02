 

В Киеве за сутки выявили 28 новых заболевших COVID-19, это в два раза меньше, чем накануне

02.06.2020, 10:19, Новости дня

Число киевлян, у которых за сутки выявили коронавирусную инфекцию, составило 28, из них пятеро медиков. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Для сравнения, 1 июня сообщалось о 58 новых заболевших.

Среди вновь заболевших: 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, две девочки – двух и пяти лет, 15 мужчин в возрасте от 29 до 80 лет.

За сутки госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки умер один человек, выздоровело 64.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе (восемь), в Деснянском и Святошинском (по четыре), в Оболонском и Дарницком районах (по три).

На сегодняшний день в Киеве зафиксирован уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них 69 случаев закончились летально. Выздоровели от COVID-19 718 жителей столицы.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася…

Posted by Кличко – мер on Esmaspäev, 1. juuni 2020

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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